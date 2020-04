Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) publiceert elke dag een overzicht van cijfers over de coronacrisis in Nederland. NU.nl brengt de meeste cijfers die nu (zondagmiddag 12 april) bekend zijn samen in vijf grafieken.

Dalende trend in sterfgevallen zet door

De dalende trend van het aantal coronapatiënten dat per dag overlijdt, zet zich verder door. Het aantal nieuwe sterfgevallen is met 94 kleiner dan een week eerder (115).

In totaal zijn nu zeker 2.737 personen in Nederland overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Dit betekent niet dat er van zaterdag op zondag 94 mensen zijn overleden aan het virus, maar dat het RIVM zoveel meldingen heeft ontvangen. Er zit vertraging tussen het moment van overlijden en de melding van het RIVM.

Bovendien is het werkelijke aantal overledenen groter dan het aantal gemelde sterfgevallen, doordat niet iedereen met een mogelijke besmetting getest wordt. Het gaat dan om bijvoorbeeld sterfgevallen in verzorgings- en verpleeghuizen.

Aantal dagelijkse ziekenhuisopnames blijft afnemen

Ook het aantal nieuwe ziekenhuisopnames (196) is kleiner dan vorige week zondag (253); een daling van circa 23 procent. Bovendien neemt zowel het aantal nieuwe sterfgevallen als het aantal nieuwe ziekenhuisopnames al sinds de piek van 24 maart af.

Net als bij het aantal sterfgevallen kunnen de cijfers van de afgelopen dagen nog veranderen, maar dit doet waarschijnlijk niets af aan de trend.

Volgens het RIVM past de afnemende trend in het aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnames nog steeds bij het beeld dat de verspreiding van het coronavirus langzamer verloopt dan wanneer er geen maatregelen genomen zouden zijn.

Zuidoost-Nederland epicentrum virus

Op onderstaande kaart is het totaal aantal ziekenhuisopnames verwerkt per 100.000 inwoners per gemeente. Dit geeft een eerlijk beeld van hoe de druk op gemeenten en ziekenhuizen is verdeeld, omdat het om aantallen gaat in relatieve zin.

Naar voren komt dat Oost-Brabant en Noord-Limburg nog altijd het hardst getroffen zijn. In de Brabantse gemeente Boekel zijn gemiddeld 269 op de 100.000 mensen opgenomen (geweest) met COVID-19. In het Noord-Limburgse Peel en Maas ligt dit aantal op 306. Het werkelijk aantal ziekenhuisopnames in deze gemeenten is overigens kleiner, aangezien zowel Boekel (ruim 10.000 inwoners) als Peel en Maas (ruim 43.000 inwoners) geen bevolking heeft van 100.000 mensen.

Opvallend is dat ook de gemeente Oudewater in Utrecht zwaar geraakt is door het virus.

Meeste besmettingen relatief gezien in Limburg

Hoewel het aantal gemelde coronabesmettingen in absolute zin het grootst is in Noord-Brabant (5.721), testten Limburgers relatief gezien het meest positief op COVID-19. Gemiddeld is van 237 op de 100.000 inwoners in Limburg bevestigd dat zij besmet zijn (geweest), tegenover 223 in Noord-Brabant.

De kans om besmet te worden is het kleinst in Oost-Groningen, Zuidoost-Friesland en in het noorden van Drenthe.

1 op de 10 ziekenhuispatiënten jonger dan 50 jaar

De helft van het aantal coronapatiënten dat overleed aan de gevolgen van het virus was 81 jaar of ouder. Bij het aantal opgenomen patiënten in het ziekenhuis is de helft 69 jaar of ouder.

0,5 procent (15 personen) van de in totaal 2.737 overledenen waren jonger dan vijftig jaar. Bij het aantal ziekenhuisopnames ligt dat percentage op ruim 11 procent.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.