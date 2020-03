Uitleg over het coronavirus 354 bedden bezet op ic's in Nederland: hebben we voldoende capaciteit? Slideshow Infographic Video Met opnieuw een stijging in het aantal bevestigde coronabesmettingen loopt ook het aantal COVID-19-patiënten op de intensive care in Nederland, en met name in Noord-Brabant, dagelijks op. Is er op de lange termijn wel voldoende ic-capaciteit in de Nederlandse ziekenhuizen?