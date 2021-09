Lil Kleine moest woensdag met twee medeverdachten voor de rechter verschijnen tijdens een regiezitting vanwege een mishandeling die in december 2019 op het Rembrandtplein in Amsterdam plaatsvond. Wat weten we over wat er zich die nacht heeft afgespeeld?

In oktober 2020 kwam voor het eerst aan het licht dat Lil Kleine mogelijk betrokken was geweest bij een vechtpartij bij de toen net geopende club Oliva. De rapper, wiens echte naam Jorik Scholten is, zou met twee vrienden een man die de club wilde verlaten hebben geslagen en geschopt.

Uit de aangifte, die in handen was van AD, zou blijken dat het destijds 27-jarige slachtoffer bij het binnenkomen van de club per ongeluk tegen een vrouw aanstootte. Hoewel hij het met de vrouw in kwestie oploste, stond Lil Kleine bij het incident en gedroeg hij zich direct agressief tegenover de man. Het vermeende slachtoffer liep weg en bestelde een drankje. Na een half uur in de club te zijn geweest, wilde hij naar een andere kroeg gaan. Bij het weggaan werd hij naar eigen zeggen door Lil Kleine, die met drie vrienden stond, aangewezen en uitgescholden.

De man werd door twee van de mannen met wie Lil Kleine op dat moment was, geslagen en geschopt. Hij zegt ook trappen van Lil Kleine zelf te hebben gekregen. De eigenaar van Oliva bevestigde destijds dat de rapper en zijn vrienden betrokken waren geweest bij een mishandeling. De identiteit van de andere twee verdachten was lange tijd onduidelijk en even was er sprake van dat er beelden van de mishandeling te zien zouden zijn in Opsporing Verzocht.

Inmiddels is de identiteit van de andere twee verdachten bij de politie bekend: het gaat om een 51-jarige en een 49-jarige man uit Boxtel. Lil Kleine heeft zelf niets losgelaten over zijn betrokkenheid bij de mishandeling. Zijn manager Nathan Moszkowicz liet nadat het nieuws naar buiten was gekomen enkel weten dat de rapper een keer is verhoord door de politie. Het vermeende slachtoffer zegt ook te zijn benaderd door Moszkowicz, die hem zou hebben gevraagd de aangifte in te trekken en de zaak onderling op te lossen.

De zitting die woensdag plaatsvond, was een regiezitting. Het gaat om een openbare zitting waarin de rechtbank wordt geïnformeerd over de stand van zaken van het onderzoek. Lil Kleine was er zelf niet bij.

De mishandeling van de 28-jarige is vastgelegd op camerabeelden. De videobeelden van de bewakingscamera's zitten in het strafdossier, zegt de advocaat van een van de medeverdachten. De raadsman pleit ervoor dat de beelden tijdens de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak zullen worden getoond.

We zijn benieuwd naar je mening over dit artikel. Klik hier om je feedback achter te laten in een korte vragenlijst van een minuut.