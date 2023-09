Win kaarten voor Kane in de Ziggo Dome

Na negen jaar is Kane terug van weggeweest! Op 5 juni 2024 geeft de rockformatie een spetterende comebackshow in de Ziggo Dome. Tijdens dit concert kun je meezingen met hits als Rain Down on Me en No Surrender, en genieten van veel nieuwe muziek. Wil jij de terugkeer van KANE live meemaken? Log in, laat je gegevens achter en wie weet win je twee kaarten.

Als het inschrijfformulier niet goed zichtbaar is, klik hier of schakel naar de Light Mode (rechtsboven in het scherm aan te passen).