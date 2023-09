Maak kans op kaarten voor Olivia Rodrigo in de Ziggo Dome

Olivia Rodrigo komt volgend jaar met haar GUTS TOUR naar Nederland! Op 24 mei staat de popsensatie in de Ziggo Dome in Amsterdam. Met haar nieuwe album Guts en haar andere grote hits belooft het een avond te worden die jij als echte fan absoluut niet wil missen. Log snel in, laat je gegevens achter en wie weet ben jij erbij!

