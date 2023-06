Win als eerste tickets voor Lana Del Rey in de Ziggo Dome

Nederlandse fans hebben 10 jaar moeten wachten, maar eindelijk is het zover: Lana Del Rey komt naar Amsterdam! Op 4 juli staat de popzangeres in de Ziggo Dome, en jij kan erbij zijn. Log snel in, laat je gegevens achter en maak kans op twee concertkaarten. Winnaars krijgen 3 juli bericht.

Winnaars krijgen uiterlijk 3 juli bericht.



Als het inschrijfformulier niet goed zichtbaar is, klik hier of schakel naar de Light Mode (rechtsboven in het scherm aan te passen).