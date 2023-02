Maak kans op kaarten voor het concert van Beyoncé

Beyoncé-fans opgelet! Op zaterdag 17 juni geeft de zangeres een concert in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam in het kader van haar Renaissance World Tour, en jij kunt erbij zijn. Je hoeft alleen in te loggen op NU.nl en hieronder je gegevens in te vullen.

De winnaars krijgen uiterlijk maandag 6 februari bericht. De kaartverkoop start een dag later om 10.00 uur via Mojo.nl.