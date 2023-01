Vacature: NU.nl zoekt een nieuwsanalist die de redactie adviseert en ondersteunt

Heb je affiniteit met journalistiek en digitale strategie en ben je het liefst de hele dag bezig met data, dan zijn we op zoek naar jou! Bij NU.nl zoeken we een nieuwsanalist. Je krijgt de mogelijkheid om bij te dragen aan de groei van de site en de app van NU.nl.

Als nieuwsanalist werk je op de redactie van NU.nl en vertaal je data naar adviezen voor de redactie van het grootste digitale nieuwsmerk van Nederland. Je analyseert, rapporteert, geeft advies over hoe en wanneer producties gepubliceerd moeten worden en fungeert als coach op de redactievloer. Je werkt binnen het Content Performance Team van DPG Media, waarmee je voldoende sparringpartners om je heen hebt binnen de rest van de organisatie.

Je functie

Als nieuwsanalist adviseer en ondersteun je de verschillende redacties van NU.nl (zoals binnenland, sport, economie en achterklap) met data-inzichten. Op dagbasis verdeel je jouw tijd over data-analyses, -adviezen en -rapportages voor de verschillende redacties en tegelijkertijd help je bij het doorhakken van knopen over hoe producties op NU.nl gedistribueerd moeten worden.

Je adviseert en ondersteunt de redacties op basis van de prestaties van artikelen.

Je denkt mee over hoe we data beter kunnen inzetten en meer inzichtelijk kunnen maken, en creëert draagvlak binnen de afdeling.

Je werkt nauw samen met de redacties en businessstakeholders en vormt het aanspreekpunt bij datagerelateerde vragen.

Je bent verantwoordelijk voor het optimaliseren van de redactionele rapportages en het verbeteren van dataverwerking.

Dit neem je mee

Je hebt liefde voor digitale journalistiek en cijfers, een neus voor sociale media en online nieuws, en affiniteit met journalistiek. Je bent op dat vlak inhoudelijk sterk en bent sparringpartner voor alle redacteuren en in het bijzonder de chefs en hoofdredactie.

Je hebt minimaal drie jaar relevante ervaring.

Je hebt een hbo/wo bachelor (of soortgelijke opleiding) afgerond.

Je hebt een passie voor data en bent sterk analytisch onderlegd.

Je hebt goede contactuele eigenschappen, communiceert makkelijk en hebt voldoende overredingskracht om je eigen ideeën te laten landen.

Je hebt het vermogen om te (leren) werken met technische en analytische programma's, zoals SQL, Google Analytics en Looker.

NU.nl is het grootste digitale nieuwsmerk van Nederland en bereikt dagelijks miljoenen mensen. We zijn onderdeel van DPG Media. Bij DPG werken we voor meer dan negentig sterke nieuwsmerken, magazines, televisieprogramma's, radiostations en online services, zoals Qmusic, AD.nl, Tweakers, Libelle, VTM en meer. We bereiken maandelijks ruim 90 procent van de Nederlanders en acht op de tien Vlamingen.

We bieden je een professionele werkomgeving waarin we vrijheid enorm belangrijk vinden. We geven je alle ruimte om aan je toekomst te werken door workshops en trainingen aan te bieden. Voel je vrij om bij ons ondernemer, leerling en teamspeler te zijn, en vooral om jezelf te zijn. Bij DPG Media is iedereen welkom.

Interesse? Solliciteer dan direct!

Word jij onze nieuwe nieuwsanalist? Reageer dan snel en stuur ons behalve je cv vooral ook een goede motivatie waaruit blijkt dat we jou moeten spreken.

Heb je nog vragen? Ik beantwoord deze graag via colin@nu.nl.