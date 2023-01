Win twee backstage kaarten voor de Qmusic Top 40 Awards

Op 3 februari is het zo ver: de Qmusic Top 40 Awards in Rotterdam Ahoy. Hét jaarlijkse evenement waar de meest succesvolle artiesten van het afgelopen jaar in het zonnetje worden gezet. Via NU.nl maak je kans op twee backstage kaarten inclusief rondleiding backstage of kaarten voor de awardshow zelf. Je hoeft alleen in te loggen en je gegevens achter te laten.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Na twee corona-edities is de Top 40 Awards weer terug met onder andere live optredens van Davina Michelle, Son Mieux, Duncan Laurence, Armin van Buuren, Suzan & Freek, Flemming, Lost Frequencies en Kris Kross Amsterdam. Ook treden internationale artiesten als Willy Williams (bekend van de zomerhit Trompeta) hitzangeres Becky Hill en singer-songwriter Tom Grennan op.

Winnaars krijgen uiterlijk op 30 januari bericht.