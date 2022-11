Maak kans op kaarten voor Michael Bublé

Michael Bublé staat op 22 maart in de Ziggo Dome. Jij kunt erbij zijn. Je hoeft alleen in te loggen en je gegevens in te vullen. Vervolgens maak je kans op twee kaarten.

Omdat het bijna kerst is, win je naast de kaarten ook een Super Deluxe Box Set van het iconische kerstalbum van Michael Bublé: Christmas, inclusief een gesigneerde foto. Naast de hoofdprijs worden er nog eens acht van deze Box Sets weggegeven. Extra veel kans dus. Je kunt je tot en met 8 december inschrijven. Deze inhoud kan helaas niet worden getoond Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken. Wijzig cookie-instellingen Werkt het inschrijfformulier niet goed? Klik hier.

