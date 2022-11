Speel Sudoblock elke dag op NU.nl

Speel elke dag Sudoblock op NU.nl. Deze combinatie van Sudoku en Tetris is uitdagend en een leuke afwisseling bij het dagelijkse nieuws dat je via NU.nl volgt. Je vindt Sudoblock elke middag op de voorpagina of in het menu onder Spellen.

Zo werkt het spel: Plaats de blokken met je muis of vinger in het veld.

Bij een volle rij of vol blok wordt de rij of het blok leeggemaakt.

Hou het veld zo leeg mogelijk.

Als er op het veld geen plaats meer is voor de nieuwe blokken is het spel afgelopen.

Je kan altijd een nieuw spel starten.

