Deel je kennis met ons: wat weet jij van crypto?

NU.nl krijgt elke dag tientallen vragen binnen. Voor heel veel daarvan hebben we genoeg tijd om ze te beantwoorden, maar voor een hoop ook niet. Voor die vragen willen we jullie, ons publiek, inschakelen. We zien dagelijks op reactieplatform NUjij veel expertise voorbijkomen.

Voor deze keer zijn we op zoek naar informatie over cryptomunten. Daar stellen onze bezoekers regelmatig de volgende vragen over:

Wat is de milieu-impact van het minen van cryptomunten? Welke cryptomunten worden nu als veilig en stabiel gezien? Welke cryptomunten staan op omvallen of zijn anderszins (onderdeel van) een scam? Wat zijn de praktische toepassingen van cryptomunten?

Heb jij het antwoord op één of meer van deze vragen? Laat het dan weten in de reacties! Als we je antwoord gebruiken zullen we dat aan jou toeschrijven en als we vervolgvragen hebben, nemen we contact op.

Alvast enorm bedankt voor het helpen met het beter maken van onze berichtgeving!

Kun je de reacties niet vinden? Klik boven in of onder dit bericht op de knop met daarin het woord 'reacties' om naar de reacties te gaan. Daar kun je jouw reactie of opmerking achterlaten.



