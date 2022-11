Wie heeft Carlo Heuvelman om het leven gebracht? Wat is er gebeurd op Mallorca en waarom praat niemand? In deze truecrimepodcast van NU.nl duikt misdaadverslaggever Joris Peters in deze vragen.

In Het geheim van Mallorca spreekt Peters met de onderzoekers, getuigen van het eerste gevecht, advocaten en de nabestaanden van Carlo.

De eerste zes delen zijn inmiddels verschenen. Een zevende aflevering volgt na de uitspraak van de rechter op vrijdag 18 november.