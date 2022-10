Max Verstappen kan zich zondag in Japan voor de tweede keer op rij tot wereldkampioen in de Formule 1 kronen. Wat is daarvoor precies nodig? NU.nl brengt de meest realistische scenario's in kaart.

Met nog vijf races te gaan heeft Verstappen in de WK-stand een voorsprong van 104 punten op nummer twee Charles Leclerc. Verstappens teamgenoot Sergio Pérez staat derde met een achterstand van 106 punten. In de laatste vijf GP's zijn maximaal 138 punten te verdienen.

Verstappen heeft een voorsprong van 112 punten nodig om in Japan de titel veilig te stellen. De WK-leider moet acht punten zien uit te lopen op Leclerc en zes punten meer zien te scoren dan Pérez. De Nederlander komt hoe dan ook op die marge als hij de race wint én de snelste raceronde klokt.

Ook als Verstappen in Japan niet wint, kan hij er wereldkampioen worden. Bij een tweede plaats op Circuit Suzuka moet hij hopen dat Leclerc als vijfde of lager eindigt én dat Pérez de race niet wint. Verstappen moet minstens zesde worden om in Japan de wereldtitel te kunnen grijpen.