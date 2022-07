Coldplay laat 6 augustus in Brussel het nieuwe album Music of the Spheres horen. Jij kunt er bij zijn! Het enige wat je hoeft te doen is inloggen en je gegevens invullen. Je maakt dan kans op twee kaarten en de nieuwe LP van Coldplay.



Deze inhoud kan helaas niet worden getoond Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken. Wijzig cookie-instellingen