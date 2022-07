Festival Tomorrowland start dit weekend weer in het Antwerpse Boom. Het event is volledig uitverkocht, maar jij kunt erbij zijn! Het enige wat je hoeft te doen is inloggen en het onderstaande formulier in te vullen. Je maakt dan kans op twee kaarten voor Tomorrowland op zondag 17 juli.

Vul hieronder het formulier in. Zit je in de app? Klik dan op de afbeelding om het formulier te openen. Je kunt tot vrijdag 15 juli 12.00u meedoen. Deze inhoud kan helaas niet worden getoond Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken. Wijzig cookie-instellingen