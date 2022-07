De neerslag van stikstof in kwetsbare natuurgebieden moet flink minder, vindt het kabinet. Het is daarom van plan om in te grijpen bij veehouderijen rondom natuurgebieden. Veel boeren zijn daar fel op tegen. Ze protesteren al wekenlang door met trekkers onder meer snelwegen en distributiecentra van supermarkten te blokkeren. Voor een artikel is NU.nl op zoek naar boeren die willen laten zien hoe hun bedrijf met de stikstofcrisis omgaat.

Oproep

Er is ook een groep boeren die niet met de trekker protesteert. Een groep die we niet vaak horen. Veehouders die zich misschien niet kunnen vinden in de felle toon van de protesten, maar die het ook het niet eens zijn met de stikstofmaatregelen van het kabinet. Als jij zo'n boer bent, met een boerderij dicht bij een Natura 2000-gebied, dan komen we graag met je in contact. We zijn benieuwd hoe jij naar de toekomst van de veehouderij in Nederland kijkt en we komen graag langs om te zien hoe je met jouw bedrijf omgaat met de stikstofcrisis. Laat het ons weten door verslaggever Job van der Plicht te mailen op job@nu.nl of door te reageren op dit bericht.

