Over iets minder dan een week vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Tijdens deze verkiezingen worden de leden van de gemeenteraad gekozen. Je kunt op 14, 15 en 16 maart je stem uitbrengen. Lees hier wat je van NU.nl kunt verwachten.

Veel mensen zien de gemeenteraadsverkiezingen als een spek-en-bonenverkiezing, maar juist de gemeenteraad heeft heel direct invloed op belangrijke zaken in een gemeente. Zo beslist de gemeenteraad niet alleen over bijvoorbeeld de bestrating, maar ook over duurzaamheid en veiligheid.

Nog niet helemaal thuis in de gemeenteraadsverkiezing? Abonneer je dan op onze verkiezingsupdate. Hierin praten we je bij over de campagne en ander verkiezingsnieuws. Ook maken we uitlegstukken en video's over het belang van deze verkiezingen.

Zo veel partijen en zo veel plannen - een geschikte keuze maken is lastig. Om je hierbij te helpen, vertellen we op NU.nl wat een gemeente te zeggen heeft over verkiezingsonderwerpen als asielzoekerscentra, windmolens en woningbouw. Ook helpt onze kieswijzer bij het bepalen welke partij het best bij jou past.

Veelgehoorde kritiek op partijprogramma's is dat partijen mooie praatjes hebben, maar die weinig in daden omzetten. Daarom graven we bij NU.nl dieper in de materie en brengen we ook knelpunten bij gemeenten aan het licht. Zo publiceren we de komende tijd meerdere stukken over de problemen die gemeenten tegenkomen in de warmtetransitie. Het eerste artikel vind je hier.

In de verkiezingsweek bieden we jou de kans om al je vragen over de gemeenteraadsverkiezing te stellen aan de voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (en burgemeester van Den Haag), Jan van Zanen. Hij beantwoordt op 14 maart een uur lang al jullie vragen op NUjij.

Zodra de stembussen zijn gesloten op 16 maart, begint de verkiezingsavond op NU.nl. Wij zorgen ervoor dat je alle uitslagen kunt volgen en bekijken in een handige tool. En als je in de NU.nl-app op Android je locatie met ons deelt, krijg je diezelfde avond (of de volgende ochtend, als het tellen van de stemmen iets langer duurt) een pushbericht met de uitslag in jouw gemeente. In de dagen die volgen kun je bij NU.nl terecht voor meer duiding en uitleg over de uitslagen.