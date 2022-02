Elke dag geeft NU.nl een overzicht van de recentste cijfers over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Dit zijn de cijfers die nu (woensdag 2 februari) bekend zijn, samengebracht in drie grafieken. Het werkelijke aantal besmettingen is groter dan gemeld. Dat komt doordat niet alle meldingen konden worden verwerkt.

De Nederlandse ziekenhuizen verzorgen momenteel 1.372 mensen met COVID-19. Dat zijn er 29 meer dan dinsdag, zo valt op te maken uit de recentste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het is de vierde dag op rij dat de opnames zijn toegenomen.

Op de verpleegafdelingen liggen nu 1.157 coronapatiënten, 20 meer dan een dag eerder. Dat is het grootste aantal in bijna een maand tijd. Op de intensive cares nam dit aantal het afgelopen etmaal met 9 toe tot 215.

In de afgelopen 24 uur werden 193 covidpatiënten binnengebracht op de verpleegafdelingen. Op de ic's ging het om 19 opnames.

Volg dit verhaal Volgen Ontvang dagelijks een melding van de corona-update

Dat de aantallen de laatste dagen toenemen, hangt samen met de razendsnelle verspreiding van de omikronvariant van het virus. Hoewel deze variant minder ziekmakend is, komen er toch meer mensen met COVID-19 in het ziekenhuis terecht. Bovendien worden er volgens een aantal ziekenhuizen vaker besmette mensen om een andere reden dan COVID-19 opgenomen. Ook deze personen worden in de dagelijkse ziekenhuiscijfers meegeteld als coronapatiënt.

Het RIVM maakte dinsdag bekend dat minder dan de helft van de besmette mensen die worden opgenomen daar belandt als een direct gevolg van de coronabesmetting. Diverse ziekenhuizen hebben laten weten dat momenteel tussen de 30 en 50 procent van de besmette patiënten niet vanwege corona wordt opgenomen.

Aantal coronapatiënten in het ziekenhuis (ic en non-ic)

67.045 positieve tests na storing, achterstand verder opgelopen

Bij het RIVM zijn in het afgelopen etmaal 67.045 coronagevallen geregistreerd. In de afgelopen week zijn 538.375 gevallen gemeld, gemiddeld 76.911 per dag. Dat is het hoogste niveau ooit. De aantallen zijn mogelijk vertekend doordat er achterstallige meldingen van afgelopen weken bij zitten. De achterstand is in het afgelopen etmaal opgelopen van 81.000 tot 104.000 positieve testuitslagen. In de twee dagen daarvoor was er juist sprake van een daling.

De computersystemen kunnen het grote aantal nieuwe gevallen niet verwerken. Het RIVM en de GGD's werken aan een oplossing. Ze zijn er in de afgelopen twee dagen in geslaagd om netto 50.000 positieve testuitslagen alsnog te registreren.

Maandag en dinsdag werden meer dan 100.000 besmettingen gemeld. Dat aantal was mogelijk eveneens vertekend door het inhalen van de achterstand bij het RIVM.

Rotterdam telde afgelopen dag 4.129 positieve tests, Amsterdam 3.192 en Den Haag 2.222. Almere (1.653), Nijmegen (1.067) en Utrecht (1.055) volgen. Ameland sluit de rij met één positieve test. Geen enkele gemeente bleef zonder nieuwe besmettingen.

Aantal positieve tests per dag

Tien sterfgevallen gemeld

Afgelopen etmaal werden zestien sterfgevallen bij het RIVM gemeld. Niet al deze mensen zijn afgelopen dag overleden, want het duurt soms even voor een sterfgeval als gevolg van COVID-19 aan het instituut wordt doorgegeven.

Sinds de corona-uitbraak in Nederland zijn meer dan 21.000 mensen aan de ziekte overleden. In deze gevallen is officieel vastgesteld dat COVID-19 de doodsoorzaak is. Het daadwerkelijke aantal overleden coronapatiënten is vrijwel zeker een stuk groter.

Doden en positieve tests per leeftijdscategorie

Boostervaccinatiegraad van 58,8 procent

Het percentage volledig gevaccineerde volwassenen die ook een boosterprik hebben gehad, staat sinds woensdag op 58,8 procent. Deze waarde op het coronadashboard wordt twee keer per week bijgewerkt.

In Nederland krijgen momenteel alleen mensen van achttien jaar en ouder de boosterprik aangeboden.