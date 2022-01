Elke dag geeft NU.nl een overzicht van de recentste cijfers over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Dit zijn de cijfers die nu (maandag 31 januari) bekend zijn, samengebracht in drie grafieken. Het werkelijke aantal besmettingen is groter dan de gemelde cijfers, doordat niet alle meldingen konden worden verwerkt.

De verpleegafdelingen in Nederlandse ziekenhuizen verzorgen momenteel 1.035 mensen met COVID-19. Dat zijn er 90 meer dan zondag, zo valt op te maken uit de recentste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Het gaat om de vierde stijging op rij. Ook liggen er voor het eerst in meer dan twee weken meer dan duizend coronapatiënten op deze afdelingen.

In totaal liggen er nu 1.247 covidpatiënten in de ziekenhuizen, 93 meer dan de voorgaande dag. Op de intensive cares nam dit aantal afgelopen etmaal met 3 toe tot 212.

In de afgelopen 24 uur werden 138 coronapatiënten binnengebracht op de verpleegafdelingen. Op de ic's ging het om 11 opnames.

Het LCPS voorspelde eerder al dat het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen deze maand weer zou toenemen. Dat heeft te maken met de razendsnelle verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus.

Hoewel deze variant minder ziekmakend is, kunnen er vanwege de hoge besmettingsaantallen toch meer patiënten in de ziekenhuizen terechtkomen. Bovendien worden er waarschijnlijk ook meer positief geteste mensen opgenomen om een andere reden dan COVID-19.

Aantal coronapatiënten in het ziekenhuis (ic en non-ic)

112.278 positieve tests na storing, achterstand verder opgelopen

Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 112.278 positieve coronatests geregistreerd. Dat is met afstand het grootste aantal ooit. Afgelopen vrijdag en zondag kwamen er ongeveer 75.000 gevallen bij.

Het cijfer kan wel een vertekend beeld geven. Het RIVM kampt al een paar weken met een grote achterstand, maar die is in de afgelopen dag ingelopen. Het instituut moet over de afgelopen veertien dagen 105.000 positieve tests nog registreren.

Op zondag stond de teller op 131.000 ongeregistreerde, maar wel bevestigde besmettingen. Naast de bestaande achterstand was er zaterdag nog een technische storing, waardoor er toen minder dan 40.000 gevallen werden genoteerd.

Aantal positieve tests per dag

Vijf sterfgevallen gemeld

Het RIVM kreeg in de afgelopen 24 uur te horen dat vijf personen aan COVID-19 zijn overleden. Dat de sterfgevallen nu zijn gemeld, wil niet zeggen dat al deze personen ook in het afgelopen etmaal zijn gestorven.

Sinds de corona-uitbraak in Nederland zijn meer dan 21.000 mensen aan de ziekte overleden. In deze gevallen is officieel vastgesteld dat COVID-19 de doodsoorzaak is. Het daadwerkelijke aantal overleden coronapatiënten is vrijwel zeker een stuk groter.

Doden en positieve tests per leeftijdscategorie

Boostervaccinatiegraad van 57,3 procent

Het percentage volledig gevaccineerde volwassenen die ook een boosterprik hebben gehad, staat sinds woensdag op 57,3 procent. Deze waarde op het coronadashboard wordt twee keer per week bijgewerkt.

In Nederland krijgen momenteel alleen mensen van achttien jaar en ouder de boosterprik aangeboden.