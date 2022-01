Elke dag geeft NU.nl een overzicht van de recentste cijfers over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Dit zijn de cijfers die nu (zondag 16 januari) bekend zijn, samengebracht in drie grafieken.

Op zondag liggen 906 coronapatiënten op een verpleegafdeling, zo valt te lezen in de recentste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er 8 meer dan de 989 van zaterdag.

Op die dag was het aantal voor het eerst sinds eind oktober kleiner dan 900. Vrijdag daalde het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen al voor het eerst sinds 1 november tot onder de 1.000.

Op de intensive cares liggen momenteel nog 311 mensen met COVID-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 10 minder dan zaterdag.

In totaal liggen nog 1.217 coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen, 2 minder dan in het etmaal ervoor. De verwachting is dat de ziekenhuisbezetting als gevolg van de oplopende besmettingscijfers eind januari weer zal toenemen.

RIVM meldt na storing 36.308 positieve tests

Het RIVM heeft tussen zaterdagochtend en zondagochtend 36.308 positieve coronatests geregistreerd, een nieuw record. Dat is ruim 12 procent meer dan het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen (32.305). Dat gemiddelde is voor de negentiende dag op rij gestegen.

Vrijdag werd het vorige recordaantal van 35.521 positieve tests gemeld, al kwam dat mede door een correctie na een storing op donderdag. Ook op zondag komen er als gevolg van de storing op donderdag nog extra meldingen binnen, meldt het RIVM.

Vanwege de versoepelingen die afgelopen vrijdag werden aangekondigd, denkt het kabinet dat het aantal besmettingen per dag de komende tijd kan oplopen tot 80.000.

Zeven sterfgevallen gemeld

Het RIVM kreeg in de afgelopen 24 uur te horen dat zeven mensen aan COVID-19 zijn overleden. Dat hun overlijden nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze ook in het afgelopen etmaal zijn gestorven.

Sinds de uitbraak van COVID-19 in Nederland zijn meer dan 21.000 mensen aan de ziekte overleden. In deze gevallen is officieel vastgesteld dat iemand daaraan is overleden. Het daadwerkelijke aantal overleden COVID-19-patiënten is vrijwel zeker een stuk groter.

Boostervaccinatiegraad net onder 50 procent

Het percentage volledig gevaccineerde mensen die ook een boosterprik hebben gehad, staat sinds woensdag op 49,6 procent. De waarde op het coronadashboard wordt twee keer per week bijgewerkt.

In Nederland krijgen momenteel alleen mensen van achttien jaar en ouder de boosterprik aangeboden.