Elke dag geeft NU.nl een overzicht van de recentste cijfers over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Dit zijn de cijfers die nu (donderdag 13 januari) bekend zijn, samengebracht in drie grafieken.

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is donderdag opnieuw afgenomen. Er liggen nu in totaal 1.360 mensen met COVID-19. Dat zijn er 72 minder dan woensdag en betekent het kleinste aantal in meer dan twee maanden, zo is op te maken uit de recentste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de intensive cares liggen nog 358 coronapatiënten, 17 minder dan een dag eerder. Het aantal mensen met corona op de ic's daalt al weken, bijna onafgebroken. Precies een maand geleden lagen er nog 630 coronapatiënten op deze afdelingen.

Op de verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten in het afgelopen etmaal af met 55, tot 1.002. Dat is minder dan de helft van de 2.118 die er een maand geleden lagen.

In de afgelopen 24 uur werden 12 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de ic's. Op de verpleegafdelingen werden 100 nieuwe patiënten binnengebracht. Ook deze opnamecijfers zijn de laatste weken flink gedaald.

Aantal coronapatiënten in het ziekenhuis (ic en non-ic)

RIVM meldt ruim 33.000 positieve tests ondanks storing

Het aantal coronagevallen loopt nog verder op. Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 33.436 positieve tests geregistreerd. Dat is het op een na grootste aantal ooit. En het cijfer had nog hoger kunnen zijn. Door een storing zijn namelijk niet alle bevestigde besmettingen goed binnengekomen.

Het absolute record werd vorige week vrijdag gevestigd, toen het RIVM bijna 35.000 nieuwe gevallen in een dag tijd meldde.

In de afgelopen zeven dagen ontving het RIVM 217.818 keer het bericht dat het coronavirus was vastgesteld. Dat komt neer op gemiddeld 31.117 gevallen per dag. Voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis - bijna twee jaar geleden - komt dat gemiddelde boven de 30.000 uit. Het gemiddelde stijgt voor de zestiende dag op rij.

Aantal positieve tests per dag

13 sterfgevallen gemeld

Het RIVM kreeg in de afgelopen 24 uur te horen dat 13 mensen aan COVID-19 zijn overleden. Dat hun overlijden nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze ook in het afgelopen etmaal zijn gestorven.

In de afgelopen zeven dagen zijn 86 sterfgevallen genoteerd, gemiddeld zo'n 12 per dag. Het sterftecijfer is daarmee gezakt tot het niveau van eind oktober, toen de huidige golf net was begonnen.

Sinds de uitbraak van COVID-19 in Nederland zijn meer dan 21.000 mensen aan de ziekte overleden. In deze gevallen is officieel vastgesteld dat iemand daaraan is overleden. Het daadwerkelijke aantal overleden COVID-19-patiënten is vrijwel zeker een stuk groter.