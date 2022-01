Elke dag geeft NU.nl een overzicht van de recentste cijfers over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Dit zijn de cijfers die nu (woensdag 12 januari) bekend zijn, samengebracht in drie grafieken.

Volg dit verhaal Volgen Ontvang dagelijks een melding van de corona-update

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen schommelt de laatste dagen. Woensdag liggen er 1.432 coronapatiënten in het ziekenhuis, 56 minder dan dinsdag. Van maandag op dinsdag nam het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen ook af, maar de dag ervoor was er juist sprake van een stijging.

Op de verpleegafdelingen liggen momenteel 1.057 coronapatiënten, 45 minder dan gisteren. Er werden 94 patiënten opgenomen. Gemiddeld werden in de afgelopen dagen 119 coronapatiënten per dag op een verpleegafdeling opgenomen.

Op de intensive cares liggen 375 ernstig zieke coronapatiënten, een daling van 11. Er werden 11 coronapatiënten binnengebracht op de afdeling, maar doordat meer mensen overleden of de afdelingen mochten verlaten, daalde het aantal door covidpatiënten bezette ic-plekken toch.

Welk effect de huidige besmettingsaantallen in de ziekenhuizen zullen hebben, is volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) nog niet duidelijk. Het coördinatiecentrum zegt wel te verwachten dat de instroom van coronapatiënten in de ziekenhuizen halverwege januari toeneemt.

Aantal coronapatiënten in het ziekenhuis (ic en non-ic)

RIVM meldt 32.149 positieve tests

Tussen dinsdag- en woensdagochtend hebben in totaal 32.149 mensen een positieve testuitslag gekregen. Het is voor het eerst sinds zondag dat er weer meer dan 30.000 positieve tests zijn gemeld. Gisteren ging het om 29.107 bevestigde besmettingen.

Afgelopen vrijdag registreerde het RIVM bijna 35.000 nieuwe gevallen, een recordaantal. Dat kwam deels door nameldingen als gevolg van een eerdere storing, waardoor niet alle bevestigde besmettingen meteen goed werden geregistreerd.

In de voorbije zeven dagen kregen 209.073 personen een positieve testuitslag, een gemiddelde van 29.868 per dag.

Aantal positieve tests per dag

Acht sterfgevallen gemeld

Het RIVM kreeg in de afgelopen 24 uur te horen dat acht mensen aan COVID-19 zijn overleden. Dat hun overlijden nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze ook in het afgelopen etmaal zijn gestorven.

Sinds de uitbraak van COVID-19 in Nederland zijn meer dan 21.000 mensen aan de ziekte overleden. In deze gevallen is officieel vastgesteld dat iemand daaraan is overleden. Het daadwerkelijke aantal overleden covidpatiënten is vrijwel zeker een stuk groter.