Elke dag geeft NU.nl een overzicht van de recentste cijfers over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Dit zijn de cijfers die nu (dinsdag 11 januari) bekend zijn, samengebracht in drie grafieken.

Het aantal coronapatiënten dat in een Nederlands ziekenhuis ligt, is in het afgelopen etmaal afgenomen. Momenteel worden 1.488 mensen met COVID-19 in het ziekenhuis verzorgd. Dat zijn er 38 minder dan een etmaal geleden. Tussen zondag en maandag nam het aantal opgenomen coronapatiënten na een week van dalingen juist weer toe.

Op de verpleegafdelingen liggen momenteel 1.102 coronapatiënten, zo valt op te maken uit de recentste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat is een daling van 28 mensen ten opzichte van maandag. In het afgelopen etmaal werden 146 nieuwe covidpatiënten opgenomen in de klinieken. Gemiddeld kwamen er in de afgelopen week dagelijks 127 coronapatiënten op de verpleegafdelingen bij.

Medewerkers van de intensive cares behandelen dinsdag nog 386 mensen met ernstige COVID-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn 10 patiënten minder dan maandag. Er kwamen 21 ic-patiënten bij. Doordat meer mensen zijn overleden of de afdelingen hebben verlaten, daalde het totale aantal bezette ic-plekken toch. Ook in de klinieken was dit het geval.

RIVM meldt 29.107 positieve tests

Het RIVM noteerde in het afgelopen etmaal 29.107 positieve tests. Een dag eerder ging het nog om 27.993 gevallen.

Afgelopen vrijdag registreerde het RIVM bijna 35.000 nieuwe gevallen, een recordaantal. Dat kwam deels door nameldingen als gevolg van een eerdere storing, waardoor niet alle bevestigde besmettingen goed werden geregistreerd. Zondag telde het RIVM 32.581 positieve tests. Alleen die dagen telden meer dagelijkse positieve tests dan dinsdag.

In de voorbije zeven dagen kregen 201.536 personen een positieve testuitslag, een gemiddelde van 28.791 per dag. Voor het eerst sinds de start van de epidemie kwam het weekaantal boven de 200.000 uit. Dit betekent dat 1 op elke 88 Nederlanders in de afgelopen week van een besmetting op de hoogte is gebracht.

Bijna 80 procent meer nieuwe gevallen in een week tijd

Vorige week meldde het instituut 113.554 positieve tests in de zeven dagen ervoor. In een week tijd is het aantal nieuwe gevallen nu dus met 77,5 procent toegenomen en in twee weken tijd zelfs met bijna 139 procent. Het duurt meestal zo'n twee weken voor een toename van het aantal besmettingen in de ziekenhuiscijfers terug is te zien.

Doordat het aantal positieve tests snel toeneemt, stijgt ook het reproductiegetal. Dat cijfer geeft weer hoe snel het virus zich verspreidt. Het cijfer staat nu op 1,26, het hoogste niveau sinds begin november. Dit is het gemiddelde van alle virusvarianten.

Het reproductiegetal voor de omikronvariant bedraagt 1,63. Dit betekent dat 100 besmette personen gemiddeld 163 anderen besmetten, die op hun beurt de variant overdragen aan 266 mensen. Zij steken vervolgens 433 anderen aan. Zo loopt het aantal nieuwe gevallen snel op.

Of deze grote aantallen coronagevallen ook voor een nieuwe golf van ziekenhuisopnames zullen zorgen, is nog afwachten. De omikronvariant van het virus, die nu de meeste besmettingen in Nederland veroorzaakt, lijkt volgens sommige studies mensen minder ziek te maken.

Aantal positieve tests per dag

Achttien sterfgevallen gemeld

Het RIVM kreeg in de afgelopen 24 uur te horen dat achttien mensen aan COVID-19 zijn overleden. Dat hun overlijden nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze ook in het afgelopen etmaal zijn gestorven.

Sinds de uitbraak van COVID-19 in Nederland zijn meer dan 21.000 mensen aan de ziekte overleden. In deze gevallen is officieel vastgesteld dat iemand daaraan is overleden. Het daadwerkelijke dodental is vrijwel zeker een stuk groter.