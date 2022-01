Elke dag geeft NU.nl een overzicht van de recentste cijfers over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Dit zijn de cijfers die nu (maandag 10 januari) bekend zijn, samengebracht in drie grafieken.

Voor het eerst in een week is het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen toegenomen. Momenteel houden 1.526 mensen met COVID-19 een ziekenhuisbed bezet, zo staat in de recentste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat is een stijging van 56 patiënten ten opzichte van zondag.

De stijging wordt veroorzaakt door een toename van het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen. Daar worden nu in totaal 1.130 patiënten met COVID-19 verzorgd, 57 meer dan een etmaal geleden. Er werden 115 nieuwe mensen met corona opgenomen in de klinieken, maar doordat er ook patiënten de afdelingen mochten verlaten steeg de bezetting minder snel.

Op de intensive cares nam het aantal coronapatiënten met één af. Medewerkers van de ic's dragen nu zorg voor 396 mensen met ernstige COVID-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Er werden 21 nieuwe coronapatiënten op de ic's opgenomen, maar doordat er meer mensen overleden of de afdelingen mochten verlaten, daalde de bezetting toch.

Aantal coronapatiënten in het ziekenhuis (ic en non-ic)

RIVM meldt 27.993 positieve tests

Het RIVM noteerde het afgelopen etmaal 27.993 positieve tests, een dag eerder waren dat nog 32.581 positieve tests.

Afgelopen vrijdag registreerde het RIVM bijna 35.000 nieuwe gevallen, het recordaantal tot nu toe. Dat kwam deels door nameldingen van een eerdere storing, waardoor niet alle bevestigde besmettingen goed werden geregistreerd. Zaterdag telde het RIVM iets meer dan 28.000 nieuwe gevallen.

De voorbije zeven dagen kregen 191.062 mensen een positieve testuitslag, wat neerkomt op een gemiddelde van 27.295 per dag. Niet eerder lag dat cijfer in Nederland zo hoog.

Het aantal positieve tests neemt sinds vorige week weer flink toe. Het duurt meestal ongeveer twee weken voor een toename van het aantal besmettingen terug te zien is in de ziekenhuiscijfers.

Of deze grote aantallen coronagevallen ook voor een nieuwe golf ziekenhuisopnames zullen zorgen, is nog afwachten. De omikronvariant van het virus, die nu de meeste besmettingen in Nederland veroorzaakt, lijkt volgens sommige studies minder ziekmakend.

Aantal positieve tests per dag

Acht sterfgevallen gemeld

Het RIVM kreeg in de afgelopen 24 uur het bericht dat acht mensen aan COVID-19 zijn overleden. Dat hun overlijden nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze ook in het afgelopen etmaal zijn gestorven.

Sinds de uitbraak van COVID-19 in Nederland zijn meer dan 21.000 mensen aan de ziekte overleden. In deze gevallen is officieel vastgesteld dat iemand daaraan is overleden. Het daadwerkelijke dodental is vrijwel zeker een stuk groter.