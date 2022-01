Elke dag geeft NU.nl een overzicht van de recentste cijfers over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Dit zijn de cijfers die nu (vrijdag 7 januari) bekend zijn, samengebracht in drie grafieken.

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen blijft nog steeds afnemen. Dat aantal daalde vrijdag met 25 naar 1.516, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).



Van hen worden er 409 verzorgd op een intensive care, een daling van 10 patiënten in vergelijking met donderdag. Er werden in de afgelopen 24 uur 16 nieuwe mensen met ernstige COVID-19 op een ic opgenomen, maar doordat er meer patiënten overleden of de afdelingen mochten verlaten nam de bezetting op de ic's toch af.



Op de verpleegafdelingen liggen nog 1.107 coronapatiënten, 15 minder dan donderdag. Er werden 115 nieuwe coronapatiënten opgenomen, maar de bezetting nam evengoed af doordat nog meer mensen de afdelingen mochten verlaten.

Op de Duitse intensive cares lagen vrijdag nog 10 Nederlandse coronapatiënten.

Aantal coronapatiënten in het ziekenhuis (ic en non-ic)

Aantal positieve tests breekt record, deels nameldingen

Het RIVM registreerde tussen donderdagochtend en vrijdagochtend 34.954 coronagevallen. Dat is opnieuw een record in vergelijking met een dag eerder, toen een dagrecord van 24.700 positieve tests werd gemeld. Er was echter sprake van een onderrapportage vanwege een storing.

Het aantal positieve tests ligt daarom ook flink boven het weekgemiddelde. De voorbije zeven dagen kregen 150.409 mensen een positieve testuitslag, wat neerkomt op een gemiddelde van 21.487 per dag. Het aantal tests van vrijdag ligt zo'n 63 procent boven het weekgemiddelde.

Aantal positieve tests per dag

24 sterfgevallen gemeld

Het RIVM kreeg in de afgelopen 24 uur bericht dat 24 mensen aan COVID-19 zijn overleden. Dat hun overlijden nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze ook in het afgelopen etmaal zijn gestorven.

Sinds de uitbraak van COVID-19 in Nederland zijn meer dan 21.000 mensen aan de ziekte overleden. In deze gevallen is officieel vastgesteld dat iemand daaraan is overleden. Het daadwerkelijke dodental is vrijwel zeker een stuk groter.