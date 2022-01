Elke dag geeft NU.nl een overzicht van de recentste cijfers over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Dit zijn de cijfers die nu (zondag 2 januari) bekend zijn, samengebracht in drie grafieken.

Het aantal coronapatiënten dat in een ziekenhuis wordt behandeld is met 15 gestegen ten opzichte van een dag eerder, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het zijn er volgens de cijfers nu 1.675, zaterdag waren dat er 1.660.

Het aantal patiënten op de intensive care is vergeleken met zaterdag met 3 gestegen en op verpleegafdelingen liggen 12 mensen meer. In totaal liggen nu 462 coronapatiënten op de ic's in Nederland en 1.200 op een verpleegafdeling. Verder liggen er 13 patiënten op een ic in het buitenland.

Aantal coronapatiënten in het ziekenhuis (ic en non-ic)

17.531 positieve tests

Tussen zaterdagochtend en zondagochtend zijn 17.531 positieve tests geregistreerd. Een dag eerder waren dat er nog 15.667.

Het aantal positieve tests ligt 21,4 procent boven het afgelopen weekgemiddelde (14.436). De stijging was al verwacht vanwege de besmettelijkere omikronvariant in ons land.

Aantal positieve tests per dag

6 personen overleden

Het RIVM kreeg in de afgelopen 24 uur bericht dat 6 mensen aan de gevolgen van hun coronabesmetting zijn gestorven. Dat hun overlijden nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen 24 uur zijn gestorven.

Sinds de uitbraak van COVID-19 in Nederland zijn al zeker 20.000 mensen aan de ziekte overleden. In deze gevallen is officieel vastgesteld dat iemand is overleden aan COVID-19. Het daadwerkelijke dodental is vrijwel zeker een stuk groter.