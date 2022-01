Elke dag geeft NU.nl een overzicht van de recentste cijfers over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Dit zijn de cijfers die nu (zaterdag 1 januari) bekend zijn, samengebracht in drie grafieken.

Het aantal coronapatiënten dat in een ziekenhuis wordt behandeld, is gedaald tot 1.660. Dat is het kleinste aantal sinds 10 november, bijna twee maanden geleden. In de afgelopen dag zijn 119 ziekenhuisbedden vrijgekomen.

Verpleegafdelingen behandelen zaterdag 1.188 mensen vanwege COVID-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Voor het eerst sinds 7 november komt dat aantal onder de 1.200 uit, blijkt uit de cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Binnen een maand is het aantal patiënten op die zalen met meer dan 1.000 gedaald.

Op de intensive cares liggen nu in totaal 472 coronapatiënten. Van hen worden 13 in Duitsland behandeld, evenveel als op vrijdag.

De ziekenhuizen hebben in de afgelopen dag 150 nieuwe patiënten opgenomen. In de afgelopen week belandden dagelijks gemiddeld 173 mensen vanwege hun coronabesmetting in een ziekenhuis. Dat is het laagste gemiddelde sinds 2 november.

15.667 positieve tests

Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend zijn 15.667 positieve tests geregistreerd. Dat zijn er minder dan vrijdag, toen 16.796 positieve tests werden gemeld.

Sinds de uitbraak van COVID-19 in Nederland zijn al zeker twintigduizend mensen aan de ziekte overleden. In deze gevallen is officieel vastgesteld dat iemand is overleden aan COVID-19. Het daadwerkelijke dodental is vrijwel zeker een stuk groter.