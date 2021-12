Elke dag geeft NU.nl een overzicht van de recentste cijfers over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Dit zijn de cijfers die nu (woensdag 29 december) bekend zijn, samengebracht in drie grafieken.

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen blijft al sinds Kerst ongeveer gelijk. Woensdag lagen er 1.965 mensen met COVID-19 in een hospitaal. Dat blijkt uit de recentste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Voor de Kerst waren het er geruime tijd meer dan 2.000.

Op de intensive cares liggen momenteel 515 coronapatiënten, 6 minder dan een dag eerder, en op de verpleegafdelingen 1.450. Dat zijn er 21 minder dan dinsdag.

In totaal werden 211 nieuwe opnames geregistreerd. Meer mensen met COVID-19 kwamen echter te overlijden of werden ontslagen uit het ziekenhuis. Daardoor daalde de totale bezetting met 27.

In Duitsland liggen momenteel 14 Nederlandse coronapatiënten.

Aantal coronapatiënten in het ziekenhuis (ic en non-ic)

Technische storing beïnvloedt aantal positieve tests

Het RIVM meldt woensdag 15.804 positieve tests. Dat zijn er fors meer dan dinsdag (9.213). Het aantal positieve tests valt vermoedelijk veel hoger uit door een technische storing in de afgelopen dagen: op maandag en dinsdag konden niet alle besmettingen geregistreerd worden.

Het gemiddelde in de voorbije zeven dagen ligt nu op 12.390 positieve tests per dag.

Aantal positieve tests per dag

51 personen overleden

Het RIVM kreeg in de afgelopen 24 uur bericht dat 51 mensen aan de gevolgen van hun coronabesmetting zijn gestorven. Dinsdag ging het om 75 sterfgevallen. In de afgelopen zeven dagen stierven 275 coronapatiënten, zo'n 39 per dag.

Dat het er opeens zo veel zijn, zou te maken kunnen hebben met de kerstdagen, zegt het RIVM. Dat hun overlijden nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen 24 uur zijn gestorven.

Sinds de uitbraak van COVID-19 in Nederland zijn al zeker twintigduizend mensen aan de ziekte overleden. In deze gevallen is officieel vastgesteld dat iemand is overleden aan COVID-19. Het daadwerkelijke dodental is vrijwel zeker een stuk groter.