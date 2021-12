Elke dag geeft NU.nl een overzicht van de recentste cijfers over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Dit zijn de cijfers die nu (dinsdag 28 december) bekend zijn, samengebracht in drie grafieken.

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is het afgelopen etmaal nagenoeg gelijk gebleven. Momenteel liggen 1.992 coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen. Dat zijn er 5 minder dan op maandag.

Op de intensive cares (ic's) worden momenteel 521 personen behandeld. Dat zijn er 12 minder dan maandag. Er kwamen 32 nieuwe ic-opnames bij, maar doordat er mensen zijn overleden of de afdeling mochten verlaten, daalde het totale aantal.

Op de verpleegafdelingen liggen in totaal 1.471 coronapatiënten. Dat zijn er 7 meer dan op maandag. De afdelingen namen 207 nieuwe mensen op.

Aantal coronapatiënten in het ziekenhuis (ic en non-ic)

Minder positieve tests dan gemiddeld

Het aantal coronabesmettingen is het afgelopen etmaal flink afgenomen. Het RIVM registreerde tussen maandagochtend en dinsdagochtend 9.213 positieve tests. Een dag eerder waren dat er nog 11.495. Het flink kleinere aantal positieve tests komt volgens het RIVM waarschijnlijk door een storing.

Het aantal positieve tests ligt dan ook ver onder het gemiddelde deze week. In de voorbije zeven dagen testten 84.398 mensen positief op het coronavirus. Dat komt neer op een gemiddelde van 12.057 positieve tests per dag.

Aantal positieve tests per dag

75 personen overleden

Het RIVM kreeg in de afgelopen 24 uur bericht dat 75 mensen aan de gevolgen van hun coronabesmetting zijn gestorven. Dat het er opeens zo veel zijn, zou te maken kunnen hebben met de kerstdagen, zegt het RIVM. Dat hun overlijden nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen 24 uur zijn gestorven.

Sinds de uitbraak van COVID-19 in Nederland zijn al zeker twintigduizend mensen aan de ziekte overleden. In deze gevallen is officieel vastgesteld dat iemand is overleden aan COVID-19. Het daadwerkelijke dodental is vrijwel zeker een stuk groter.