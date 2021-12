Elke dag geeft NU.nl een overzicht van de recentste cijfers over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Dit zijn de cijfers die nu (zaterdag 25 december) bekend zijn, samengebracht in drie grafieken.

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is in het afgelopen etmaal verder gedaald. Op Eerste Kerstdag liggen 1.978 mensen met COVID-19 in het ziekenhuis, zo blijkt uit de recentste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er 148 minder dan een dag eerder.

In totaal worden nu 534 covidpatiënten behandeld op de intensive cares. Dat zijn er 12 minder dan vrijdag. Er zijn 22 coronapatiënten opgenomen, maar de bezetting op de ic's is toch gedaald doordat meer mensen zijn overleden of de afdelingen hebben verlaten.

Op de verpleegafdelingen worden momenteel 1.444 coronapatiënten verzorgd, een daling van 136 ten opzichte van een dag eerder. Het aantal nieuwe opnames bedroeg 161, maar meer mensen hebben de afdelingen verlaten.

Aantal coronapatiënten in het ziekenhuis (ic en non-ic)

Iets meer positieve tests

Het aantal coronabesmettingen is licht opgelopen ten opzichte van het vorige etmaal. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend 12.629 meldingen van positieve tests. Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend waren dat er 12.517.

Het aantal coronabesmettingen lag nog steeds wel een stuk lager dan een week geleden. Op die zaterdag werden er ruim 14.672 besmettingen bevestigd.

In hoeverre een DigiD-storing op vrijdag invloed heeft gehad op de cijfers is niet bekend. Als gevolg van die storing konden sommige mensen niet inloggen, bijvoorbeeld voor het maken van een afspraak voor een coronatest bij de GGD.

Aantal positieve tests per dag

45 personen overleden

Het RIVM kreeg in de afgelopen dag bericht dat 45 mensen aan de gevolgen van hun coronabesmetting zijn gestorven. Dat hun overlijden nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen 24 uur zijn gestorven.

Sinds de uitbraak van COVID-19 in Nederland zijn al zeker twintigduizend mensen aan de ziekte overleden. In deze gevallen is officieel vastgesteld dat iemand is overleden aan COVID-19. Het daadwerkelijke dodental is vrijwel zeker een stuk hoger.