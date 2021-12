Elke dag geeft NU.nl een overzicht van de recentste cijfers over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Dit zijn de cijfers die nu (vrijdag 24 december) bekend zijn, samengebracht in drie grafieken.

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is in de afgelopen 24 uur met 95 gedaald naar 2.126. Op de verpleegafdelingen liggen nu 1.580 coronapatiënten, 77 minder dan een dag eerder. Het aantal coronapatiënten op de intensive care (ic) daalde met 18 naar 546.

In het afgelopen etmaal werden 145 coronapatiënten binnengebracht op de verpleegafdelingen en 24 op de ic's. Doordat er ook patiënten zijn ontslagen of zijn overleden, is het totale aantal opgenomen coronapatiënten gedaald.

Aantal coronapatiënten in het ziekenhuis (ic en non-ic)

Iets minder positieve tests dan gemiddeld

Tussen donderdagochtend en vrijdag zijn 12.517 positieve tests geregistreerd bij het RIVM. Dat zijn er minder dan een dag eerder, toen er 13.400 positieve tests werden gemeld.

In de afgelopen zeven dagen zijn 88.817 positieve tests geregistreerd. Gemiddeld komt dat neer op 12.688 bevestigde besmettingen per dag. Daarmee ligt het dagelijkse aantal positieve tests iets onder het weekgemiddelde.

Het RIVM houdt er rekening mee dat het aantal nieuwe besmettingen de komende weken kan stijgen door de snelle verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus. Ziekenhuizen kunnen het daardoor over een tijdje weer drukker krijgen.

Aantal positieve tests per dag

41 coronapatiënten overleden

In de afgelopen 24 uur werden 41 sterfgevallen als gevolg van een coronabesmetting doorgegeven aan het RIVM. Sinds de uitbraak van COVID-19 in Nederland zijn al zeker twintigduizend mensen aan de ziekte overleden.

In deze gevallen is officieel vastgesteld dat iemand is overleden aan COVID-19. Het daadwerkelijke dodental is vrijwel zeker een stuk hoger.

In de afgelopen week noteerde het RIVM 293 sterfgevallen, gemiddeld bijna 42 per dag.