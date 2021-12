Elke dag geeft NU.nl een overzicht van de recentste cijfers over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Dit zijn de cijfers die nu (dinsdag 21 december) bekend zijn, samengebracht in drie grafieken.

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is in het afgelopen etmaal gedaald. Er liggen nu 2.349 mensen met COVID-19 in het ziekenhuis. Dat zijn er 62 minder dan maandag, zo blijkt uit de recentste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de verpleegafdelingen daalde het aantal coronapatiënten met 61 naar 1.754. Er werden weliswaar 209 nieuwe coronapatiënten in de klinieken opgenomen, maar het aantal mensen dat de afdelingen mocht verlaten was groter. Daardoor daalde de bezetting alsnog.

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares (ic's) is in het afgelopen etmaal afgenomen met één. Daar liggen nu 595 ernstig zieke mensen met COVID-19. Ook hier was de leegloop van de afdelingen groter dan het aantal patiënten dat werd opgenomen. Dat aantal was namelijk 31.

Aantal coronapatiënten in het ziekenhuis (ic en non-ic)

Minder dan tienduizend positieve tests

Dinsdag meldt het RIVM voor het eerst sinds 3 november minder dan tienduizend positieve tests. Tussen maandag en dinsdag zijn er 9.450 positieve tests geregistreerd.

In de afgelopen zeven dagen zijn 94.864 positieve coronatests geregistreerd. Dat is bijna 19 procent minder dan de week ervoor. Het is het laagste niveau in de wekelijkse cijfers van het RIVM sinds begin november.

Het RIVM verwacht dat het aantal positieve tests in de komende tijd weer stijgt door de omikronvariant van het coronavirus. Daardoor "zal ook het aantal ziekenhuisopnames weer gaan toenemen".

Aantal positieve tests per dag

31 coronapatiënten overleden

In de afgelopen 24 uur werden 31 sterfgevallen als gevolg van een coronabesmetting doorgegeven aan het RIVM. Sinds de uitbraak van COVID-19 in Nederland zijn al zeker twintigduizend mensen overleden aan de ziekte.

In deze gevallen is officieel vastgesteld dat iemand is overleden aan COVID-19. Het daadwerkelijke dodental is vrijwel zeker een stuk groter.