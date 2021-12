Elke dag geeft NU.nl een overzicht van de recentste cijfers over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Dit zijn de cijfers die nu (maandag 20 december) bekend zijn, samengebracht in drie grafieken.

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is het afgelopen etmaal voor het eerst in een week tijd weer gestegen.

Er liggen nu 2.411 mensen met COVID-19 in het ziekenhuis. Dat zijn er 88 meer dan zondag, zo blijkt uit de recentste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

De stijging komt door een toename van het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen. Daar liggen momenteel 1.815 mensen met COVID-19. Dat zijn 101 patiënten meer dan een etmaal geleden.

Het aantal opgenomen coronapatiënten op de ic's is afgelopen etmaal wel gedaald. In totaal houden nu 596 ernstig zieke mensen met COVID-19 een ic-bed bezet, 13 minder dan zondag. Het is voor het eerst sinds 5 december dat er minder dan 600 coronapatiënten op de ic's liggen.

Aantal coronapatiënten in het ziekenhuis (ic en non-ic)

Aantal positieve tests neemt verder af

Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn er 12.220 positieve coronatests geregistreerd. Het gemiddelde daalde voor de vijftiende dag op rij, blijkt uit cijfers van het RIVM.

In de afgelopen zeven dagen zijn 98.317 besmettingen bevestigd. Dat is 19 procent minder dan de week ervoor. In de zeven dagen ervoor was de daling op weekbasis steeds meer dan 20 procent.

De daling komt doordat het aantal besmettingen met de deltavariant afneemt. Dat weegt tot nu toe zwaarder dan de toename van het aantal omikrongevallen. Het RIVM houdt er rekening mee dat dit binnenkort om kan slaan. Dan wordt de toename van 'omikron' groter dan de daling van 'delta', en kan een nieuwe golf beginnen. Zo ging het bij de opkomst van de alfavariant en de deltavariant ook.

Aantal positieve tests per dag

48 coronapatiënten overleden

In de afgelopen 24 uur werden 36 sterfgevallen als gevolg van een coronabesmetting doorgegeven aan het RIVM. Sinds de uitbraak van COVID-19 in Nederland zijn al zeker 20.000 mensen overleden aan de ziekte.

In deze gevallen is officieel vastgesteld dat iemand is overleden aan COVID-19. Het daadwerkelijke dodental ligt vrijwel zeker een stuk hoger.

Voor een maandag is dit het grootste aantal sinds 25 januari. Doorgaans zijn er op maandagen minder meldingen van sterfgevallen. Wanneer coronapatiënten in het weekeinde overlijden, wordt dit vaak in de loop van de maandag geregistreerd, waarmee ze meetellen in de cijfers van de dinsdag.