Zin om aan de slag te gaan voor de grootste nieuwssite van Nederland? NU.nl zoekt fanatieke nieuwsjagers op de algemene en economieredactie én een chef Sport.

Vacature: Fulltime nieuwsredacteur Algemeen

Onze algemene redactie (binnenland, buitenland en politiek) zoekt versterking. Ben jij een ervaren nieuwsredacteur die weet hoe je nieuws maakt, een relevant netwerk meebrengt en met een positieve instelling anderen weet te enthousiasmeren? Dan hebben we per 1 februari 2022 een prachtige plek voor je.

De functie is een bureaufunctie. De telefoon is jouw wapen. Je komt elke dag met nieuwe ideeën die nieuws opleveren. Met jouw nieuws weet je constant impact te maken. Samen met jouw collega-nieuwsredacteuren ben je bovendien verantwoordelijk voor de nieuwsstroom, kan je razendsnel publiceren, nieuwskeuzes maken en artikelen van duiding voorzien.

We werken in een wisselend rooster, met diensten tussen 6.00 en 23.00 uur, doordeweeks en in het weekend.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Klik op deze pagina voor meer info. Reageren doe je via de button op deze pagina..

De telefoon is jouw wapen. Foto: ProShots

Vacature: Fulltime economieredacteur

Ook de economieredactie breidt uit. Wil je precies weten hoe we de energietransitie in onze portemonnee gaan voelen? Ben je een echte nieuwsjager? Dan hebben we per 1 maart een mooie plek voor je op de economieredactie.

Als economieredacteur ben je een vaste kracht op de economieredactie van NU.nl, die bestaat uit vijf vaste redacteuren. Je vindt eigen nieuws, schrijft dagelijks meerdere verhalen en gaat waar nodig op pad om verslag te doen.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Meer informatie vind je op deze pagina.

Een uitdagende baan waarin je door contact met collega's van andere redacties veel kunt leren. Foto: ProShots

Vacature: Chef Sport

Ben jij een groot sportliefhebber met ruime journalistieke bagage? Heb je ervaring met leidinggeven aan een redactie en de ambitie om voor een miljoenenpubliek te werken? NU.nl is per direct op zoek naar een chef Sport.

Als chef bewaak je de redactionele koers en kwaliteit van de berichtgeving op het sportkatern en ons verdiepende katern NU+ Formule 1. Je bepaalt in samenspraak met de hoofdredacteur de redactionele strategie en geeft leiding aan negen redacteuren.

We zoeken iemand die creatief is en gestructureerd werkt, maar ook houdt van verandering en nieuwe dingen proberen. In deze baan moet je kunnen omgaan met stress en moet je flexibel zijn.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Op deze pagina vind je meer informatie. Reageren doe je ook op die pagina.

Je hebt de drang om te scoren met nieuws. Foto: ANP

Dit moet je weten over NU.nl

NU.nl is met acht miljoen maandelijkse gebruikers de grootste nieuwssite van Nederland. We zijn altijd in beweging en de ontwikkelingen gaan lekker snel. Je krijgt dus genoeg kansen om jezelf te ontwikkelen en samen met andere collega's bij te dragen aan nieuwe projecten.

We werken op een open vloer waar veel contact tussen diverse redacties is en samenwerken wordt gestimuleerd. De sfeer is informeel. Iedereen wordt aangemoedigd zich uit te spreken en mee te denken. In totaal werken er vijf chefs redactie en een adjunct-hoofdredacteur bij NU.nl. Samen zijn ze verantwoordelijk voor verschillende rubrieken en activiteiten. Zij rapporteren aan de hoofdredacteur van NU.nl.