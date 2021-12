Zin om aan de slag te gaan voor de grootste nieuwssite van Nederland? NU.nl zoekt fanatieke nieuwsjagers op de algemene en economieredactie én een chef Sport.

Vacature: Fulltime nieuwsredacteur Algemeen

Onze algemene redactie (binnenland, buitenland en politiek) zoekt versterking. Ben jij een ervaren nieuwsredacteur die weet hoe je nieuws maakt, een relevant netwerk meebrengt en met een positieve instelling anderen weet te enthousiasmeren? Dan hebben we per 1 februari 2022 een prachtige plek voor je op een heel gedreven nieuwsredactie.

Wat ga je doen?

Je volgt het nieuws actief, zit vol energie en bent initiatiefrijk. Je bent in staat om voor een breed publiek te schrijven; neutraal, snel, bondig en laagdrempelig.

Je komt elke dag met nieuwe ideeën die nieuws opleveren. Met jouw nieuws weet je constant impact te maken. Samen met jouw collega-nieuwsredacteuren ben je bovendien verantwoordelijk voor de nieuwsstroom, kan je razendsnel publiceren, nieuwskeuzes maken en artikelen van duiding voorzien.

Je werkt op onze Algemeen-redactie met een chef, meerdere samenstellers, een aantal vaste redacteuren en diverse freelancers. De functie is een bureaufunctie. De telefoon is jouw wapen.

Wie zoeken wij?

Een teamspeler die stressbestendig, flexibel en gedreven is. Een journalist die in staat is om dagelijks met ideeën rondom nieuws en follow-ups te komen. Je hebt bovengemiddeld veel interesse in grote recente (binnenlandse) nieuwsontwikkelingen en wil jagen naar dat wat schuurt.

We zoeken iemand die een paar jaar in de journalistiek heeft gewerkt en een journalistieke opleiding op minimaal hbo-niveau heeft afgerond.

Wat bieden wij?

Een uitdagende baan waarin je door contact met collega's van andere redacties veel kunt leren, en anderen op hun beurt ook van jou. Je werkt op een ambitieuze redactie waar hard wordt gewerkt, maar een goede sfeer ook belangrijk is.

Je krijgt een contract voor 38 uur per week en wordt ingeschaald volgens de cao. Een laptop en treinabonnement of reisvergoeding krijg je uiteraard van ons. De redactie van NU.nl vind je in Hoofddorp, in een kantoorpand pal naast het station.



We werken in een wisselend rooster, met diensten tussen 6.00 en 23.00 uur, doordeweeks en in het weekend. We werken nu weer even thuis, maar het moet voor jou logistiek geen probleem zijn om op de genoemde tijdstippen in Hoofddorp te zijn.

We zoeken iemand die 1 februari of uiterlijk 1 maart 2022 kan beginnen.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Reageer dan via de sollicitatiebutton op deze pagina.

Vacature: Fulltime economieredacteur

Ook de economieredactie breidt uit. Wil je precies weten hoe we de energietransitie in onze portemonnee gaan voelen? Ben je een echte nieuwsjager? Dan hebben we per 1 maart een mooie plek voor je op de economieredactie.

Wat ga je doen?

Als economieredacteur ben je een vaste kracht op de economieredactie van NU.nl, die bestaat uit vijf vaste redacteuren. Je vindt eigen nieuws, schrijft dagelijks meerdere verhalen en gaat waar nodig op pad om verslag te doen.

Wie zoeken wij?

Een enthousiaste journalist die vol energie zit en graag naar de telefoon grijpt. Je vindt het leuk om gesprekken te voeren met ondernemers en directeuren, en schrikt niet terug voor kwartaalcijfers en jaarrekeningen.

We zoeken iemand die een paar jaar in de journalistiek heeft gewerkt en een journalistieke opleiding op minimaal hbo-niveau heeft afgerond.

Wat bieden wij?

Een uitdagende baan waarin je door contact met collega's van andere redacties veel kunt leren, en anderen op hun beurt ook van jou. Je werkt op een ambitieuze redactie waar hard wordt gewerkt, maar een goede sfeer ook belangrijk is.

Je krijgt een contract voor 38 uur per week en wordt ingeschaald volgens de cao. Soms word je ook in de avond of in het weekend ingeroosterd. De redactie van NU.nl vind je in Hoofddorp, in een kantoorpand pal naast het station. We werken nu weer even thuis, maar het moet voor jou logistiek geen probleem zijn om op de genoemde momenten in Hoofddorp te zijn. Een laptop en treinabonnement of reisvergoeding krijg je uiteraard van ons.

We zoeken iemand die uiterlijk 1 maart 2022 kan beginnen.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Reageer dan via de sollicitatiebutton op deze pagina.

Vacature: Chef Sport

Ben jij een groot sportliefhebber met ruime journalistieke bagage? Heb je ervaring met leidinggeven aan een redactie en de ambitie om voor een miljoenenpubliek te werken? NU.nl is per direct op zoek naar een chef Sport (38 uur per week).

Wat ga je doen?

Of het nou de Olympische Winterspelen, het nieuwe Formule 1-seizoen of het WK voetbal is dat eraan komt: jij bent in staat om met een goed plan te komen voor hoe NU.nl dit evenement gaat coveren en betrekt je eigen redactie en waar nodig andere redacties hierbij.

Je bepaalt in samenspraak met de hoofdredacteur de redactionele strategie en geeft leiding aan negen redacteuren. Het aansturen van stagiairs en freelancers hoort ook bij de functie.

Als chef bewaak je de redactionele koers en kwaliteit van de berichtgeving op het sportkatern en ons verdiepende katern NU+ Formule 1. Het gaat hierbij niet alleen om geschreven artikelen, maar ook om bijvoorbeeld video's en podcasts.

Van de chef Sport wordt niet alleen verwacht dat je oog hebt voor de inhoudelijke kant van verhalen, maar ook voor de manier waarop we ze brengen.

Je zorgt voor voldoende bezetting op de redacties en houdt daarbij rekening met het budget. Daarnaast draai je zelf ook nieuwsdiensten. Je bent een meewerkende chef.

Wie zoeken wij?

Een professional met een sterke persoonlijkheid die het team weet te inspireren en motiveren.

We zoeken iemand die creatief is en gestructureerd werkt, maar ook houdt van verandering en nieuwe dingen proberen. In deze baan moet je kunnen omgaan met stress en moet je flexibel zijn.

Tevens ben je de schakel tussen de sportredactie enerzijds en andere redacties binnen NU.nl, de hoofdredactie, de marketingafdeling en de IT-afdeling anderzijds.

Daarnaast heb je de drang om te scoren met nieuws, maar heb je ook ideeën over hoe we dat nieuws kunnen uitleggen aan ons publiek.

Je hebt ervaring met het uitzetten van producties en het maken van planningen. Je communiceert gemakkelijk met anderen en werkt goed samen in een team.

Tot slot heb je leidinggevende ervaring, veel kennis over sport en minimaal hbo-denk- en -werkniveau. We vragen aantoonbare affiniteit met nieuws in brede zin.

Wat bieden wij?

Een uitdagende baan waarin je door contact met collega's van andere redacties veel kunt leren, en anderen op hun beurt ook van jou. Je komt terecht op een ambitieuze redactie waar hard wordt gewerkt, maar een goede sfeer ook belangrijk is.

Je krijgt een contract voor 38 uur per week en wordt ingeschaald volgens de cao. Momenteel werken we vanwege het coronavirus deels vanuit huis, maar in principe is de redactie in Hoofddorp (naast het treinstation) onze basis. Een laptop en treinabonnement of reisvergoeding krijg je uiteraard van ons.

We zoeken iemand die uiterlijk 1 maart 2022 kan beginnen.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Reageer dan via de sollicitatiebutton op deze pagina.

Dit moet je weten over NU.nl

NU.nl is met acht miljoen maandelijkse gebruikers de grootste nieuwssite van Nederland. We zijn altijd in beweging en de ontwikkelingen gaan lekker snel. Je krijgt dus genoeg kansen om jezelf te ontwikkelen en samen met andere collega's bij te dragen aan nieuwe projecten.

We werken op een open vloer waar veel contact tussen diverse redacties is en samenwerken wordt gestimuleerd. De sfeer is informeel. Iedereen wordt aangemoedigd zich uit te spreken en mee te denken. In totaal werken er vijf chefs redactie en een adjunct-hoofdredacteur bij NU.nl. Samen zijn ze verantwoordelijk voor verschillende rubrieken en activiteiten. Zij rapporteren aan de hoofdredacteur van NU.nl.