NU.nl gaat vanaf nu nog meer doen met het klimaat. Naast de normale berichtgeving over klimaatverandering, duurzaamheid en de energietransitie, vind je vandaag in het NU+ Klimaat-blokje nog meer diepgang, video's en discussies over deze onderwerpen.

Het klimaat was al heel belangrijk voor NU.nl. Niet omdat we vinden dat iedereen zijn thermostaat omlaag moet gooien of zijn auto moet verkopen. Wél omdat het klimaatprobleem een ontzettend ingewikkeld probleem is, dat overal invloed op heeft en tegelijkertijd niet altijd even snel zichtbaar is.

Zo'n ingewikkeld onderwerp vraagt om extra journalistiek werk. We investeren daarom in nog een klimaatverslaggever, en doen er nog een schepje bovenop in onze productie. Zo kunnen jullie, via levendige discussies met elkaar, interactie met onze klimaatverslaggevers en berichtgeving gebaseerd op keiharde feiten, nog beter geïnformeerd jullie eigen afwegingen maken.

Dit weekend is voor ons natuurlijk een mooi moment om te starten met NU+ Klimaat, omdat zondag de klimaattop in Glasgow van start gaat. Onze verslaggever Rolf Schuttenhelm is uiteraard aanwezig in de Schotse stad om jullie op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen.

Vind je hier iets van, of heb je vragen? Laat je reactie hieronder achter op NUjij. Mailen kan natuurlijk ook. Thomas Moerman, de chef van het klimaatkatern, is te bereiken via thomas@nu.nl.