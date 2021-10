Elke dag geeft NU.nl een overzicht van de recentste cijfers over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Dit zijn de cijfers die nu (vrijdag 22 oktober) bekend zijn, samengebracht in vier grafieken.

De verpleegafdelingen van de Nederlandse ziekenhuizen namen afgelopen etmaal 118 nieuwe mensen met een coronabesmetting op. Het is voor het eerst sinds eind juli dat het aantal nieuwe opnames op de verpleegafdelingen op één dag 100 of hoger is.

In totaal verzorgen de ziekenhuizen momenteel 697 patiënten met COVID-19. 523 van hen liggen op een verpleegafdeling, een stijging van per saldo 27 patiënten ten opzichte van donderdag.

De intensive cares (ic) behandelen nu in totaal 174 coronapatiënten, een stijging van 10 ten opzichte van donderdag. Er kwamen 21 nieuwe patiënten op de ic's bij, maar doordat er ook mensen overleden of naar een verpleegafdeling werden verplaatst, nam de bezetting op de ic's met een minder groot aantal toe.

Aantal coronapatiënten in het ziekenhuis (ic en non-ic)

Aantal nieuwe coronagevallen stijgt verder naar bijna 6.000

Het RIVM heeft in het afgelopen etmaal 5.903 nieuwe bevestigde coronagevallen geteld. Dat is alweer een fikse stijging ten opzichte van een dag eerder, toen het er volgens het inmiddels gecorrigeerde aantal 5.203 waren.

Het gemiddelde per dag over de afgelopen week ligt nu op 4.334. Donderdag stond dat nog op 4.019.

Amsterdam is koploper als het om nieuwe besmettingen gaat. Daar kregen de afgelopen 24 uur 257 mensen te horen dat ze met het coronavirus zijn besmet. Rotterdam volgt met 185 gevallen, Den Haag komt met 129 besmettingen op de derde plaats, Utrecht telde er 102 en Nijmegen 81.

Aantal positieve tests per dag

Tien nieuwe sterfgevallen gemeld

Het RIVM kreeg vrijdag 10 meldingen over coronagerelateerde sterfgevallen. Deze personen zijn niet per se in de afgelopen 24 uur overleden aan de gevolgen van het coronavirus. De registratie van de sterfgevallen kan vertraagd zijn.

Tot nu toe zijn meer dan 18.000 inwoners van Nederland overleden aan de gevolgen van het coronavirus. In de onderstaande infographic zijn het aantal positieve tests en het aantal sterfgevallen per leeftijdsgroep te zien. Blauw staat voor positieve tests en rood voor sterfgevallen.

Doden en positieve tests per leeftijdscategorie

23,8 miljoen prikken gezet

In Nederland zijn in totaal meer dan 23,8 miljoen coronaprikken gezet. Het aantal prikken is in de laatste weken aanzienlijk langzamer gestegen dan aan het begin van de zomer. Toen waren er ongeveer 1,5 miljoen inentingen per week, terwijl dat er op dit moment zo'n 105.000 zijn.

83,5 procent van de Nederlandse volwassenen is inmiddels volledig tegen COVID-19 gevaccineerd. Het aantal vaccinaties wordt iedere dinsdag en donderdag bijgewerkt op het coronadashboard.