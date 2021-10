Elke dag geeft NU.nl een overzicht van de recentste cijfers over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Dit zijn de cijfers die nu (woensdag 20 oktober) bekend zijn, samengebracht in vier grafieken.

In de Nederlandse ziekenhuizen liggen momenteel 650 coronapatiënten, zo valt te lezen in de recentste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er 33 meer dan dinsdag. Woensdag werden tot dusver 5 coronapatiënten verplaatst naar een andere regio met behulp van het LCPS, van wie 2 ic-patiënten.

Op de intensive cares nam het aantal opgenomen patiënten toe met 13, de grootste toename van de bezetting in één dag sinds half augustus. De ic's behandelen momenteel 165 ernstig zieke mensen met COVID-19. Er werden 18 nieuwe patiënten op de intensive cares opgenomen. Omdat er ook mensen werden verplaatst naar een verpleegafdeling of overleden, nam de bezetting iets minder snel toe.

Op de verpleegafdelingen liggen woensdag in totaal 485 coronapatiënten, per saldo een toename van 20 mensen. Er werden 84 nieuwe patiënten in de klinieken opgenomen.

Vanwege de druk op de ziekenhuizen heeft het LCPS besloten per woensdag weer te beginnen met het coördineren van de spreiding van coronapatiënten over het land. Met het ontlasten van de regio's met de meeste coronapatiënten hoopt het LCPS de zorg overal toegankelijk te houden.

Aantal coronapatiënten in het ziekenhuis (ic en non-ic)

Voor het eerst sinds juli meer dan 4.000 positieve tests op één dag

Het RIVM meldt woensdag 4.609 positieve tests. Dat is meer dan gemiddeld in de afgelopen zeven dagen (3.806) en een forse toename ten opzichte van de afgelopen dagen. De afgelopen week schommelde het aantal positieve tests per dag steeds tussen de 3.000 en 4.000.

Het is de eerste keer sinds eind juli dat er meer dan 4.000 nieuwe positieve tests op een dag worden geregistreerd.

Volgens het RIVM houdt de stijging van de afgelopen weken verband met de versoepelingen van eind september. Ook is er sprake van een seizoenseffect. Experts hielden daardoor al rekening met een nieuwe coronagolf in het najaar. Het virus verspreidt zich sneller in koudere maanden.

Aantal positieve tests per dag

10 nieuwe sterfgevallen gemeld

Het RIVM kreeg 10 meldingen over coronagerelateerde sterfgevallen. Deze personen zijn niet per se in de afgelopen 24 uur overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Er kan vertraging in de registratie van de cijfers zitten.

Tot nu toe zijn zeker 18.250 inwoners van Nederland overleden aan de gevolgen van het coronavirus. In de onderstaande infographic zijn het aantal positieve tests en het aantal sterfgevallen per leeftijdsgroep te zien. Blauw staat voor positieve tests en rood voor sterfgevallen.

Doden en positieve tests per leeftijdscategorie

23,8 miljoen prikken gezet

In Nederland zijn in totaal meer dan 23,8 miljoen coronaprikken gezet. Het aantal prikken is in de laatste weken aanzienlijk langzamer gestegen dan aan het begin van de zomer. Toen waren er ongeveer 1,5 miljoen inentingen per week, op dit moment zijn dat er zo'n 105.000.

83,5 procent van de Nederlandse volwassenen is inmiddels volledig tegen COVID-19 gevaccineerd. Het aantal vaccinaties wordt iedere dinsdag en donderdag bijgewerkt op het coronadashboard.