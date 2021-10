Elke dag geeft NU.nl een overzicht van de recentste cijfers over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Dit zijn de cijfers die nu (zaterdag 16 oktober) bekend zijn, samengebracht in vier grafieken.

In de ziekenhuizen liggen nu weer iets meer coronapatiënten dan een dag eerder. In totaal worden 546 mensen behandeld vanwege COVID-19. Een dag eerder was dat totale aantal 543. Dat was al het grootste aantal sinds begin september.

Op de verpleegafdelingen steeg het aantal coronapatiënten met 2 naar 408. Op de intensive cares steeg het aantal met 1 COVID-19-patiënt naar 138. In totaal werden 16 nieuwe ic-opnames geregistreerd, maar veel coronapatiënten konden ook de afdeling verlaten of kwamen te overlijden, waardoor er sprake is van een minieme stijging.

Aantal coronapatiënten in het ziekenhuis (ic en non-ic)

Vrijwel evenveel positieve tests gemeld als vrijdag

Het RIVM meldt zaterdag 3.737 positieve tests. Dat zijn er bijna evenveel als vrijdag, toen 3.718 positieve tests (na correctie) werden gemeld. De coronacijfers bevinden zich in een stijgende lijn en daarom is ook het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen tot boven de 3.000 gestegen, naar 3.243 tests per dag.

Volgens het RIVM is de verwachte najaarsstijging ingezet. De experts hielden al rekening met een nieuwe coronagolf in het najaar, omdat het seizoenseffect dan afneemt - het virus verspreidt zich sneller in koudere maanden.

Aantal positieve tests per dag

Vijf nieuwe sterfgevallen gemeld

Het RIVM kreeg 5 meldingen over coronagerelateerde sterfgevallen. Deze personen zijn niet per se in de afgelopen 24 uur overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Er kan vertraging in de registratie van de cijfers zitten.

In de afgelopen week kreeg het RIVM 38 meldingen over sterfgevallen, gemiddeld ruim 5 per dag. Het aantal gemelde sterfgevallen schommelde in de laatste weken rond dat niveau.

Het aantal is wel aanzienlijk kleiner dan voor het begin van de vaccinatiecampagne. Rond de jaarwisseling kreeg het RIVM 100 tot 200 meldingen per dag.

Tot nu toe zijn ruim 18.000 inwoners van Nederland overleden aan de gevolgen van het coronavirus. In de onderstaande infographic zijn het aantal positieve tests en het aantal sterfgevallen per leeftijdsgroep te zien. Blauw staat voor positieve tests en rood voor sterfgevallen.

Doden en positieve tests per leeftijdscategorie

Bijna 23,8 miljoen prikken gezet

In Nederland zijn in totaal bijna 23,8 miljoen coronaprikken gezet. Het aantal prikken is in de laatste weken aanzienlijk langzamer gestegen dan aan het begin van de zomer. Toen waren er ongeveer 1,5 miljoen inentingen per week, op dit moment zijn dat er zo'n 105.000.

83,2 procent van de Nederlandse volwassenen is inmiddels volledig tegen COVID-19 gevaccineerd. Het aantal vaccinaties wordt dinsdag en donderdag bijgewerkt op het coronadashboard.