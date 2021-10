Elke dag geeft NU.nl een overzicht van de recentste cijfers over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Dit zijn de cijfers die nu (dinsdag 12 oktober) bekend zijn, samengebracht in vier grafieken.

Het RIVM meldt dinsdag 2.914 positieve tests. Dat is het grootste aantal binnen een etmaal sinds 31 juli. Maandag werden nog 2.275 positieve tests geregistreerd.

Het aantal valt dinsdag hoger uit dan het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen (2.550). Dat gemiddelde is voor de twaalfde dag op rij gestegen.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 17.832 positieve tests.

Honderdste dag op rij aantal positieve tests boven alarmwaarde overheid

Omgerekend naar het aantal inwoners telde Nederland afgelopen dag 16,7 positieve tests op elke 100.000 inwoners. Het is de honderdste dag op rij dat het land boven de zogeheten signaalwaarde zit. Dit is het niveau waarop de alarmbellen bij de overheid afgaan. Dat gebeurt bij minstens 7 positieve tests op elke 100.000 Nederlanders, omgerekend zo'n 1.222 positieve tests.

Op 4 juli bleef Nederland voor het laatst onder die grens. Tussen september vorig jaar en juni van dit jaar zat Nederland 272 dagen aan één stuk boven de signaalwaarde. Dat was tijdens de tweede en derde golf.

512 coronapatiënten liggen in het ziekenhuis

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) is maandag gestopt met het spreiden van coronapatiënten over verschillende ziekenhuizen in het land. Dat is volgens het LCPS met de huidige cijfers niet meer nodig.

Op dit moment liggen er 512 coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen. Dat zijn er 15 meer dan maandag. Op de intensive care (ic) liggen nu 138 mensen met COVID-19, evenveel als maandag. Op de verpleegafdelingen nam het aantal covidpatiënten met 15 toe tot 374.

Op de ic's werden in het afgelopen etmaal 10 patiënten opgenomen. Op de verpleegafdelingen werden 59 coronapatiënten binnengebracht. Het LCPS verwacht dat het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen deze week "min of meer" stabiel blijft.

Zes nieuwe sterfgevallen gemeld

Het RIVM kreeg zes meldingen over sterfgevallen. Het gaat om twee mensen uit het Brabantse Oosterhout en verder om inwoners van Rotterdam, Breda, Venlo en Lansingerland.

Tot nu toe zijn ruim achttienduizend inwoners van Nederland overleden aan de gevolgen van het coronavirus. In de onderstaande infographic zijn het aantal positieve tests en het aantal sterfgevallen per leeftijdsgroep te zien. Blauw staat voor positieve tests en rood voor sterfgevallen.

Bijna 23,8 miljoen prikken gezet

In Nederland zijn op dit moment bijna 23,8 miljoen coronaprikken gezet. Het aantal prikken stijgt de laatste weken aanzienlijk langzamer dan aan het begin van de zomer. Toen waren er ongeveer 1,5 miljoen inentingen per week, op dit moment zijn dat er zo'n 130.000.

Bijna 83 procent van de Nederlandse volwassenen is inmiddels volledig tegen COVID-19 gevaccineerd. Het aantal vaccinaties wordt dinsdag en donderdag bijgewerkt op het coronadashboard.