Bij NU.nl hebben we een team van onderzoeksjournalisten dat met jouw tips aan de slag gaat. Alles wat je ons stuurt, zal vertrouwelijk worden behandeld. Als je niet wil dat je naam bekend wordt, dan kunnen we dat garanderen.

Wil je een misstand melden? Dat kan op drie manieren:

1. Stuur een mail naar tips@nu.nl.

2. Per post naar Redactie NU.nl, Postbus 41020, 2130 MN Hoofddorp.

3. Of tip ons via Publeaks. Dit is een non-profitplatform waar NU.nl en andere Nederlandse media mee samenwerken. Je kunt daar geheel anoniem en beveiligd berichten en documenten achterlaten.