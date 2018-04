NUsport Uitgelicht - Nienke Kingma

Nienke Privé

30 Jaar, heeft een relatie met Bianca.



Utrecht

“Ik heb lang in Amsterdam gewoond, maar woon nu samen met mijn vriendin in Utrecht. Zij had een mooier huis, dus toen we besloten om te gaan samenwonen, was de keuze snel gemaakt, haha. Ik vind beide steden erg leuk, maar in Amsterdam stoorde ik me soms aan de hordes toeristen die door de stad lopen. Utrecht is wat dat betreft een stuk gemoedelijker.”

Werk

“Sinds januari ben ik met onbetaald verlof om me volledig op de Spelen te kunnen concentreren. Officieel werk ik bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daar ben ik via ‘Goud op de werkvloer’ van Randstad terechtgekomen. Topsporters worden met dat project aan een maatschappelijke carrière geholpen.”

Niet zonder

“Mijn vriendin is er altijd voor me. Ik heb het op dit moment erg druk en als ik thuis ben, ben ik vaak heel erg moe. Zij zorgt dan goed voor me, dat vind ik heel fijn. Het is niet altijd makkelijk om met een topsporter samen te leven, maar Bianca begrijpt dat ik me momenteel helemaal op Londen wil focussen.”

Ontmoeten

“Ik ben benieuwd hoe prins Willem-Alexander leeft. Ik ben blij dat mijn leven open ligt en ik zelf alle keuzes kan maken. Voor hem ligt dat anders, zijn leven is toch min of meer vastgelegd. Hij gaat niet zomaar met vrienden naar de kroeg of het theater. Ik ben benieuwd hoe het is om te leven zoals hij.”

Niet ontmoeten

“Ik denk dan meteen aan iemand als Osama Bin Laden, maar die leeft niet meer. Anders Breivik is er ook zo een. Al denk ik dat als je iemand niet wilt ontmoeten, je die persoon ook niet snel tegenkomt. Ik heb in elk geval niet de behoefte om met zulke mensen een kopje koffie te gaan drinken.”