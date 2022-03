Wil jij volgende week de verkiezingsuitslag van jouw gemeente op je telefoon ontvangen? Zet dan je locatie aan in de NU.nl-app op je Android-telefoon. We sturen je op woensdag 16 maart (of de volgende ochtend als het tellen van stemmen in jouw gemeente iets langer duurt) een pushbericht met de uitslag. Je leest hieronder hoe je jouw locatie deelt.

Ga in de NU.nl-app via het poppetje linksboven naar 'Instellingen'. Dat ziet er zo uit:

Eerst zet je het vinkje 'Belangrijk algemeen nieuws' aan. We versturen regionaal nieuws alleen naar bezoekers die ook belangrijk algemeen nieuws willen ontvangen.



Daarna scroll je naar het kopje 'Regionieuws'. Zet daar het vinkje aan achter 'Positiebepaling'. Verder hoef je niets te doen. Je ontvangt de verkiezingsuitslag van jouw gemeente zodra die bekend is.