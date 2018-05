Di-rect verzorgt voorprogramma Kensington in Johan Cruijff ArenA

"We zijn heel blij en trots dat de gasten van Di-rect de avond komen openen", zegt Kensington-gitarist Casper Starreveld. "Zij brengen áltijd goede energie en staan garant voor kwaliteit. Dit wordt echt zo’n vette avond, we kunnen niet wachten."

Di-rect-bassist Bas van Wageningen vult aan: "We komen Kensington al jaren tegen, heel vet om de band te hebben zien groeien vanuit de kroeg naar de clubs en via de Ziggo Dome nu naar de ArenA. Dit wordt een legendarische avond, het grootste Nederlandse rockconcert ooit, wij zijn vereerd om onderdeel uit te mogen maken van dit avontuur."

Het concert in de ArenA wordt het grootste concert ooit voor Kensington. Eerder vulde de band al tien keer de Ziggo Dome. Er zijn nog enkele kaarten verkrijgbaar.

Kensington is bekend van nummers als Streets en War. Di-rect scoorde hits als Times are changing en This is who we are.