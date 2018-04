Paradiso op 6 juni decor voor concert Fais

In 2016 kwam Fais vanuit het niets op in Nederland. De zanger scoorde een hit met het nummer Hey, geproduceerd door zijn jeugdvriend Afrojack. Het tweetal maakte later ook nog het nummer Used to have it all.

Begin 2018 bracht de 27-jarige in Rotterdam geboren artiest opnieuw een single uit: Know You Better. Begin maart was Fais met Miss Montreal in Santorini aan een nummer aan het werken. Wanneer ze die uitbrengen, is nog niet bekend.