André Rieu begint nieuwe jaar weer met show in Ziggo Dome

Het optreden in de Ziggo Dome vormt de start van Rieu's nieuwe wereldtournee. "Na een jaar over de hele wereld te hebben getoerd is het altijd fijn om het nieuwe jaar weer dicht bij huis te starten", zegt de Maastrichtenaar. "Onze vrienden, familie en veel van onze geweldige fans zijn dan altijd aanwezig. Ik kijk er erg naar uit."

Na het concert in Amsterdam volgt op 6 januari een nieuwjaarsconcert in het Sportpaleis in Antwerpen. Tickets voor beide shows gaan vrijdag in de verkoop.

Rieu trad de afgelopen weken op in Mexico en Israël en toert de komende tijd in Noord- en Oost-Europa. In juli staat hij met zijn Johann Strauss Orkest een recordaantal van dertien shows op het Vrijthof in Maastricht.