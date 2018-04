160 artiesten treden in platenzaken op tijdens Record Store Day

In honderd platenwinkels in het hele land wordt de hele dag live muziek gemaakt. De band Claw Boys Claw, dit jaar de Nederlandse ambassadeur van Record Store Day, geeft optredens in achtereenvolgens Hilversum, Utrecht, Gouda en Delft.

Andere artiesten die dit jaar in één of meerdere platenzaken spelen zijn onder anderen Blaudzun, Racoon, Ellen ten Damme, Tim Knol, The Brahms, Gruppo Sportivo en Bettie Serveert.

Record Store Day ontstond elf jaar geleden in de Verenigde Staten. Het evenement vindt plaats in inmiddels 2000 onafhankelijke platenzaken in Amerika, Europa, Australië en Japan. Op de website van de Nederlandse Record Store Day staat het complete programma.