Kaarten voor Paaspop 2019 alvast te koop

De voorverkoop gaat om 12.00 uur van start via de website van het festival. Het gaat om (super) early birdtickets, laat de organisatie weten. Ook kunnen er alvast kaartjes voor de camping worden gekocht.

Bij de editie van afgelopen weekend kwamen maar liefst 81.000 mensen. Dat betekende een absoluut record voor Paaspop. Vorig jaar bezochten 75.000 muziekliefhebbers het festival dat traditiegetrouw de opening is van het festivalseizoen in ons land.

De oervorm van Paaspop was een muzikaal feest in het Schijndelse gemeenschapshuis in de jaren zeventig. In 1985 had het festival voor het eerst plaats op eerste paasdag in een circustent naast de plaatselijke manege. Het duurde een dag en werd Paaspop gedoopt. Vanaf 2011 is het een driedaags festival.