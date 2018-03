Ziggo Dome op 13 juni decor voor extra show Pearl Jam

Het eerste concert was binnen tien minuten uitverkocht. De kaartverkoop voor de extra show gaat 6 april van start. Leden van de online-fanclub kunnen zich eerder al melden voor speciale presale-tickets.

Pearl Jam trapt op 12 en 13 juni de Europese zomertour af in Amsterdam. De heren maken ook hun opwachting op Pinkpop in Landgraaf.

Meer dan 27 jaar geleden stond Pearl Jam voor het eerst op een podium. Tien studioalbums en honderden optredens over de hele wereld later is de band uitgegroeid tot een van de grootste en populairste rockbands van de laatste 30 jaar.

In totaal verkocht de band wereldwijd meer dan 85 miljoen albums en in 2017 werd Pearl Jam opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame.

[[twitter:tweet_url: https://twitter.com/PearlJam/status/979629300423974912]]